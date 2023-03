Grupo Montreal CONTRATA de forma presencial e remota

Veja quais são os cargos e não fique aí parado(a), se candidate!

O Grupo Montreal, líder no desenvolvimento e implementação de soluções em tecnologia com expertise reconhecida internacionalmente, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Dessa forma, antes mesmo de contar os detalhes, veja quais são as vagas ofertadas:

Analista CRM – Regional Minas – Belo Horizonte – MG e Remoto – Terceiro;

Analista de Infraestrutura – Regional São Paulo – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Infraestrutura SR – Regional RJ – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Projetos Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Desenvolvedor Angular Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Desenvolvedor Asp Clássico – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Teste – Zona Industrial – DF – Efetivo;

Analista de Testes Pleno – Regional Minas – Belo Horizonte – Efetivo;

Analista Linux DevOps – Belo Horizonte e Remoto – Efetivo;

Arquiteto de Soluções – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto .NET Back-End – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Back-end Java – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Front End Angular – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Java 8 – híbrido – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Especialista em GMUD – Presencial – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Projetos – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz de Call Center – Belo Horizonte – Aprendiz;

Operador de Telemarketing – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Recepcionista – PCD – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Montreal e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo Montreal, é válido frisar que a empresa entende que investir em gestão de pessoas garante a geração de valor e o desenvolvimento humano. Atualmente, conta com um time de aproximadamente 3 mil colaboradores, alinhados e comprometidos com os valores e política da empresa.

Por fim, investe em pesquisas e parcerias com os mais importantes players da área de TI mundial, oferece ferramentas e soluções customizadas para o seu negócio e está em um segmento que é fundamental para que ideias disruptivas aliadas à transformação digital, funcionem.

