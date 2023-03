O Grupo Moura é uma das marcas mais conhecidas quando o assunto é baterias, a empresa lidera o segmento e busca por novos profissionais para continuar crescendo e sendo referência no mercado. Neste momento, vagas de empregos foram disponibilizadas em alguns municípios brasileiros. Confira, a seguir.

Grupo Moura oferece VAGAS de emprego em todo o Brasil

O Grupo Moura trabalha desde o início da produção até a comercialização de baterias e lidera o segmento. Estamos falando de uma empresa inovadora que vem crescendo diariamente e está à procura de novos profissionais para se tornar um colaborador e auxiliar no sucesso de sua jornada.

Neste momento, vagas de empregos foram disponibilizadas em várias regiões do Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir, os empregos disponíveis e todas as informações referente à seleção de candidatos.

Vend. Técn. Operacional – São Bernardo do Campo/SP;







Moto. de Caminhão – Belo Jardim/PE;







Téc. de Instalações – Barueri/SP;







Estagiário Comercial – São Paulo;







Pessoa Desenvolvedora de Back End Pleno – Jaboatão dos Guararapes/PE;







Estagiário de Gestão e Suporte – Jaboatão dos Guararapes/PE;







Consul. de Negócios – São Paulo;







Estagiário de Operações – Minas Gerais;







Pessoa Compradora – Belo Jardim/PE;







Líder Operacio. I – Curitiba/PR;







Aux. Técn. de Bateria – Ponta Grossa/PR;







Consult. de Desenvolvimen. Organizacional – Recife/PE.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Os participantes interessados em realizar a inscrição e se tornar um colaborador, basta acessar o site 123 empregos e cadastrar um currículo atualizado para o grupo analisar.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.