O Grupo Moura criou uma nova seleção de profissionais e abriu vagas de empregos em várias regiões do Brasil com o intuito de recrutar pessoas comprometidas, que encaram desafios como novos aprendizados e buscam pelo seu crescimento profissional, agregando de forma positiva nos resultados da empresa. Veja, a seguir, as oportunidades e disponibilizadas nesta data.

Grupo Moura tem novas vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Moura foi fundado com o intuito de fabricar e comercializar as melhores soluções em baterias, gerando riquezas e priorizando a sustentabilidade. Trata-se de uma empresa que vem crescendo diariamente e por trás de todo esse grande sucesso, conta com uma equipe de profissionais excepcionais em suas unidades.

Com uma jornada de se orgulhar, a empresa busca por novas pessoas para se tornar um colaborador e complementar o sucesso de suas operações. Confira, a seguir, os empregos disponibilizados e todas as informações referente ao processo seletivo.

Anals. Comercial – São Paulo;







Programador de TI – Recife/PE;







Oportunidades Exclusivas para PCD – Belo Jardim/PE;







Anals. de Gest. de Pessoas – Cuiabá/MT;







Cons. de Gest. de Vendas – São Paulo;







Anals. de Laborat. I – Brasil;







Vendedor – Pernambuco;







Cons. de Desenvolvim. Organizacional – Recife/PE;







Assi. de Auditoria – Recife/PE;







Encarreg. de Operação – Simões Filho / BA;







Aux. Técnic. de Bateria – São José dos Pinhais/PR;







Técn. Instalação – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Os participantes interessados em obter mais informações referente a candidatura, basta seguir as orientações mencionadas no site 123 empregos.

