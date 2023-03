O Grupo Muffato é uma empresa de origem brasileira detentora de diversos supermercados e hipermercados distribuídos no sul do Brasil. Atualmente são mais de 16 mil colaboradores atuando em suas unidades e a empresa deseja crescer cada vez mais. Diante disso, novas vagas de empregos foram abertas em vários municípios do Brasil. Confira, a seguir.

Grupo Muffato oferece vagas de emprego no sul do país

O Grupo Muffato teve sua primeira unidade fundada em 1974, em Cascavel e através de muito empreendimento e compromisso, a empresa cresceu e atualmente possui cerca de 80 lojas distribuídas em vários lugares do Brasil. Além de atuar no varejo de alimentos, a empresa possui postos de combustíveis e centros de distribuição para melhor atender aos seus clientes.

O grupo oferece aos seus colaboradores uma garantia através da contratação CLT, um ambiente de trabalho dinâmico e inclusivo e diversos outros benefícios. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas neste momento e as regiões de atuação.

Pessoa Zeladora – Foz do Iguaçu/PR;







Superintendente Shopping – Presidente Prudente/SP;







Pessoa Vendedora – Marechal Rondon/PR;







Sushiwoman – Paraná;







Téc. de Segur. do Trabalho – Maringá/PR;







Serven. de Obras – Foz do Iguaçu/PR;







Supervis. de Prev. e Perdas – Londrina/PR;







Pessoa Repositora – Ponta Grossa/PR;







Subgeren. de Filial – Curitiba/PR;







Prom. de Vendas – São José dos Pinhais/PR.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Nestlé tem mais de 90 vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

Como se candidatar

Os interessados em realizar a inscrição, basta visitar o site 123 empregos e cadastrar um currículo para o grupo analisar.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.