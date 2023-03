O Grupo Muffato vem inovando o varejo nacional há cerca de 5 décadas e para dar continuidade a essa trajetória, realizou a abertura de diversas novas oportunidades de trabalho em várias cidades no sul do Brasil. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas nesta data e os locais de trabalho.

Grupo Muffato tem novos EMPREGOS no sul do país; veja os cargos

Atualmente o Grupo Muffato marca presença em várias cidades do Paraná e São Paulo e busca pelo seu crescimento diariamente. Por trás de todo esse grande sucesso, a empresa possui uma equipe de profissionais que atuam com muito comprometimento e responsabilidade, priorizando as atividades da mesma.

Para continuar crescendo e inovando no mercado, a empresa abriu um novo processo seletivo e está em busca de pessoas comprometidas e especializadas para compor sua equipe. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas e tudo sobre a inscrição dos candidatos.

Especialista de Açougue – Toledo/PR;







Oportunidades para o Paraná – Banco de Talentos;







Agent. de Prevenção e Perdas – Curitiba/PR;







Especialista de Balcão – Campo Mourão/PR;







Ajdan. de Armazenamento – São José dos Pinhais;







Coorden. de Manutenção – Paraná;







Analis. de Suporte – Cambé/PR;







Coorden. de Frio Alimentar e Climatização – Cambé/PR;







Analis. de Seleção e Recrutamen. – Presidente Prudente/SP;







Operad. de Empilhadeira – Marechal Rondon/PR.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Os candidatos interessados em se inscrever nas vagas mencionadas, basta acessar o site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.