Grupo ND abre VAGAS na região SUL

O Grupo ND, empresa de comunicação catarinense que é referência na região, está atrás de novos funcionários para compor o seu time. Dessa maneira, antes mesmo de falar um pouco mais da companhia, confira quais são os postos de trabalho disponíveis e suas respectivas localidades:

Analista de Controladoria – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Marketing e Eventos – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Redes Sociais – Florianópolis – SC – Efetivo;

Assistente Administrativo – Comercial – Florianópolis – SC – Efetivo;

Assistente de Produção Comercial – Florianópolis – SC – Efetivo;

Auxiliar de Recursos Humanos – Vaga exclusiva para PCD – Florianópolis – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Florianópolis – SC – Banco de talentos;

Coordenador/Gerente de Conteúdo Digital – Florianópolis – Efetivo;

Estagiário(a) de Jornalismo – Itajaí – SC – Estágio;

Estagiário(a) de Mídias Digitais – Chapecó – SC – Estágio;

Executivo(a) de Contas – Florianópolis – SC – Efetivo;

Supervisor(a) de Departamento Pessoal – Florianópolis – SC – Efetivo.

Mais sobre o Grupo ND e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo ND, é válido frisar que trata-se de uma empresa que está há mais de 30 anos em Santa Catarina. Fazer comunicação regional é o seu negócio. Não à toa, suas emissoras de TV, portal de notícia na internet, jornal impresso, revistas e rádio fazem parte do cotidiano dos catarinenses. De modo geral, a missão é informar e formar opinião, porque acredita que a informação ajuda a melhorar a vida das pessoas.

Ao todo, são mais de 500 colaboradores que trabalham com um único objetivo: prestar serviço por meio da informação de qualidade, de modo a gerar o melhor conteúdo, produzir notícias e entretenimento, dar voz para a sociedade e mostrar as potencialidades de cada região catarinense. Também aponta problemas, denuncia e cobramos providências do setor público. Este é o papel da imprensa: buscar soluções para melhor atender o cidadão.

