Grupo político aponta Rymes Lessa para sucessão de Djalma Beltrão em Piaçabuçu

Durante encontro político realizado pelo prefeito Djalma Beltrão na tarde desta quarta-feira, 1ª de março, em Piaçabuçu, o líder do maior bloco partidário do município ribeirinho, ouviu seu grupo político em relação a voz roca das ruas que ecoam desde já os nomes que podem disputar o próximo pleito eleitoral de 2024, quando o povo vai às urnas para escolher novos vereadores ou reeleger atuais, além de eleger ou reeleger prefeitos em todo o Brasil, no caso específico de Piaçabuçu, votar em um novo nome para conduzir os destinos do povo piaçabuçuense.

O resultado do encontro político promovido pelo prefeito Djalma Beltrão foi o anúncio do nome do subsecretário de finanças, Rymes Lessa, para lhe suceder no comando da Prefeitura de Piaçabuçu a partir de 2025. O anúncio soou em bom tom aos ouvidos dos vereadores presentes, eles: Ailton Vieira, Roberto Policial, Wisney André, Jaime Cazuza, Edson Gordo, Marivaldo do Pontal do Peba, Menininho, Deda Lobo, Alyson Morango e também a vereadora Loura Amaral.

Também presentes ao encontro e acompanhando a decisão do prefeito Djalma, estavam a secretária de cultura e primeira-dama, Adriana Brêda, o secretário de finanças Guido Beltrão, o secretário de Educação Gutto Beltrão, além do vereador por Coruripe, Gutte Brêda. Nas redes sociais a notícia agradou a muitos eleitores que se manifestaram em apoio ao prefeito Djalma Beltrão, até mencionando nomes de possíveis opositores, no entanto, sinalizando que entre o certo e o duvidoso, a melhor decisão é não mexer no time que está ganhando e continuar fortalecendo as políticas públicas que tem transformado os destinos de Piaçabuçu.