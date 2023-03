O Grupo Refriko está em constante evolução para se tornar referência nacional no segmento de bebidas. Diante disso, a empresa abriu novas oportunidades de trabalho e prioriza o recrutamento de profissionais inovadores, que encaram desafios como novas oportunidades e buscam transformar o ambiente de trabalho. A seguir, confira as oportunidades disponibilizadas nesta data e as regiões do Brasil.

Grupo Refriko tem novas VAGAS de emprego; veja as regiões

O Grupo Refriko é especializado na produção energética de refrigerantes, cervejas, energéticos, gin, vodkas, águas e coquetéis saborizados, através de embalagens em versões normais, sem açúcar e de baixa caloria.

Para continuar levando sabor e alegria para todos os seus consumidores, a empresa disponibilizou a abertura de novas oportunidades de trabalho em diversas regiões do Brasil. A seguir, confira os cargos disponíveis e saiba como se candidatar.

Xaropeiro – Cambé/PR;







Banco de Talentos – Brasil;







Vend. Interno – Cambé/PR;







Coor. de Manuten. de Frotas – Cambé/PR;







Op. de Xaroparia – Cambé/PR;







Eletricis. Industrial – Campo Grande/MS;







Op. de Empilhadeira – Cambé/PR;







Coor. Industrial – Presidente Prudente/SP;







Motor. de Toco – Campo Grande/MS;







Assis. de Operações CCO – Campo Grande/MS.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para se tornar referência em seu segmento, o Grupo Refriko prioriza o recrutamento de profissionais comprometidos com o trabalho, que almejam pelo seu crescimento profissional, agregando positivamente nos negócios da empresa.

Os interessados se candidatar nas vagas anunciadas, basta encaminhar um currículo atualizado através do link publicado no site 123empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.