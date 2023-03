Grupo Tecnoset ABRE VAGAS para Auxiliar de Digitalização e mais!

O Grupo Tecnoset, composto por seis empresas, que levam soluções de TI, produtos e serviços para diversos setores da economia, com expertise, comprometimento e experiência, está atrás de novos colaboradores para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais detalhes, veja alguns dos cargos abertos:

Analista Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Operações – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Projetos Pleno – São Paulo – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico II – Santos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Digitalização – Salto de Pirapora – SP – Autônomo;

Auxiliar de Digitalização – Guaíra – PR – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo;

Auxiliar de Suporte Técnico – São Paulo – Efetivo;

Auxiliar de Planej. Suprimentos – São Paulo – Efetivo;

Técnico Eletrônico – Araucária – PR – Efetivo;

Técnico III – Sorocaba – SP – Efetivo;

Técnico Jr III – Araucária – PR – Efetivo;

Menor Aprendiz – Pinhais – Aprendiz;

Operador II – Rio de Janeiro – RJ – Temporário;

SDR – Pinhais – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Tecnoset e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo Tecnoset, vale frisar que estamos falando de um grupo com mais de 30 anos atuação. A organização é reconhecida como um dos principais players brasileiros de Outsourcing de Impressão. Em resumo, as empresas também atuam nas verticais de: Gerenciamento de Conteúdo, Soluções de Identificação, Rastreabilidade, Conversão Digital, Conectividade e Soluções da Área de Saúde.

Além disso, as unidades do Grupo Tecnoset estão presentes nas principais capitais brasileiras. Por fim, a organização conta com parceiros autorizados em todo o território nacional.

