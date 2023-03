O Grupo Tracan atua oferecendo soluções eficientes e qualificadas para o setor de agronegócio há cerca de 20 anos. A empresa está em constante evolução e disponibilizou novas vagas de empregos em diversas cidades do Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir, os empregos abertos nesta data.

Grupo Tracan abriu novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A Grupo Tracan teve sua primeira unidade fundada em 1999 no estado de São Paulo e desde lá vem crescendo diariamente e inaugurando diversas outras filiais em todo o território nacional. A empresa atua na comercialização de máquinas agrícolas e se destaca entre as melhores concessionárias presentes no Brasil.

Para continuar sendo referência em seu segmento, a empresa está em busca de novos profissionais para se tornar um colaborador e complementar o sucesso de suas atividades.

A seguir, veja as vagas disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas oportunidades solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Ajudante de Mecânico – Araxá/MG;







Mecânico – Uberaba/MG;







Caldeireiro Montador I – São Paulo;







Assisten. ADM Financeiro – Ribeirão Preto/SP;







Estoquista – Uberaba/MG;







Coorden. de Serviços – Araxá/MG;







Auxili. de Marketing – Ribeirão Preto/SP;







Soldador – São Paulo;







Executivo de Vendas Frotista – São Paulo;







Auxili. de Pintura – Ribeirão Preto/SP;







Vendedor de Peças – Minas Gerais;0







Assisten. de Custos – Ribeirão Preto/SP;







Coorden. Comercial – Ituiutaba/MG;







Recepcionista – Araxá/MG.

Como se candidatar

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo, podem visitar o site 123 empregos e cadastrar um currículo atualizado através do link mencionado no mesmo.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.