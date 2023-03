O Grupo Zaragoza deu início às suas operações nos anos 2000 em São Paulo. Após muita dedicação e compromisso, a empresa cresceu e hoje possui cerca de 40 filiais distribuídas em vários municípios brasileiros. A empresa busca ser referência em seu segmento e disponibilizou novas vagas de empregos em caráter nacional e para diferentes cargos do mercado. Veja, a seguir.

Grupo Zaragoza anunciou vagas de EMPREGO pelo país

O Grupo Zaragoza foi fundado com o intuito de ser referência no varejo nacional e através de seus 5 mil colaboradores, a companhia vem crescendo e entregando qualidade e excelência em suas atividades diariamente. Através da ética, a valorização das pessoas e a paixão pelo que faz, o grupo se destaca em seu segmento.

Trata-se de uma empresa inovadora, que oferece a todos os seus colaboradores diversos benefícios e uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho. Veja, a seguir, as oportunidades disponibilizadas e todas as informações referente ao processo seletivo.

Oportunidades para o setor logístico – Taubaté / SP;







Oper. de Empilhadeira – São Carlos / SP;







Téc. de Segura. do Trabalho – São Paulo;







Op. de Mercearia – São Paulo;







Supervis. Fiscal Tributário – Taubaté / SP;







Programa Jovem Aprend. (Setor Administrativo) – Hortolândia / SP;







Subgeren. de unidade – Araras / SP;







Médico do Trab. – São Paulo;







Projetista – Taubaté / SP;







Gerente de Técnol. da Informação – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Os participantes interessados em se candidatar nas vagas divulgadas, basta seguir as orientações mencionadas no site 123 empregos e enviar um currículo para análise.

