Grupos do WhatsApp ocupando muito espaço? Novo recurso de ‘grupos expirados’ pode ser lançado em breve

O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso chamado “Grupos de expiração”. O recurso foi flagrado no app TestFlight com versão beta do WhatsApp para iOS.

De acordo com o WaBetaInfo, esse recurso está em desenvolvimento. Isso permitirá que os usuários definam uma data de expiração para seus grupos, o que os levará a limpar o grupo quando a data for atingida.

Com esse novo recurso, os usuários poderão escolher entre diferentes opções de expiração, como um dia, uma semana ou uma data personalizada. Eles também terão a opção de remover a expiração que foi definida anteriormente se mudarem de ideia. É importante observar que esse recurso não se aplica a outros participantes do grupo e é puramente pessoal.

Espera-se que a introdução do recurso de “grupos expirados” resolva um problema comum em que os grupos tendem a acumular informações irrelevantes ao longo do tempo, levando à desordem e confusão. Esse recurso também fornecerá aos usuários uma ferramenta de armazenamento útil para gerenciar grupos, especialmente aqueles criados para eventos temporários, como organizar um aniversário ou um projeto de curto prazo.

No momento, não está claro quando o recurso Expiring Groups será lançado oficialmente para usuários do WhatsApp em todo o mundo. No entanto, como está sendo testado na versão beta do aplicativo no iOS, é provável que esteja disponível para os usuários em um futuro próximo.

