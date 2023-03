GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Mogi Guaçu – SP abre Concurso Público

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 10 vagas no cargo de guarda civil municipal 2ª classe.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino médio completo, carteira nacional de habilitação (CNH) categoria AB; dentre outras especificações conforme edital.

O salário oferecido será no valor de R$ 1.345,32, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até 2 de abril de 2023, no endereço eletrônico oficial do IUDS. O valor da inscrição está fixo em R$ 10,50.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos gerais e atualidades, conhecimentos específicos;

avaliação médica, além de avaliação psicológica e de aptidão ao porte de armas.

As avaliações serão realizadas no dia 7 de maio de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município de Mogi Guaçu;

Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

Atuar na operação de sistema de videomonitoramento;

Colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social no município;

Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos humanos fundamentais das pessoas;

Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;

Integrar-se e colaborar com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

Encaminhar a autoridade policial, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; entre outras atividades.

EDITAL nº 02/2023