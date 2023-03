Guia de apostas do March Madness: perturba as probabilidades dos favoritos

Loucura de março não se trata apenas de preencher – e depois jogar fora – colchetes. Existem mais maneiras de apostar no campo no NCAA Tournament, um evento que vai consumir os fãs de basquete nas próximas três semanas. Aqui está uma olhada nos favoritos, azarões e chutes de longe.

QUEM É O FAVORITO PARA CHEGAR À FINAL QUATRO?

No início desta semana, Houston era o favorito de mais de 135 para emergir como representante da região do meio-oeste e jogar em Houston, de acordo com o FanDuel Sportsbook. Isso significa que uma aposta de $ 100 paga $ 135. A próxima equipe importante da região é a 5ª posição do Texas em mais-350.

Alabama, a cabeça-de-chave geral nº 1, teve mais de 150 para sair do sul.

A região mais competitiva parece ser o Oeste. Melhor semente Kansas abriu como um leve favorito, mas depois dividiu essa posição com 2 cabeças-de-chave UCLA em +330 (antes do Jayhawks foram expulsos). O número 3 do seed Gonzaga não ficou muito atrás com mais de 400 pontos.

Melhor semente purdue estava com mais de 300 para sair do Leste, mas os Boilermakers perderam no primeiro turno.

QUEM É O FAVORITO PARA GANHAR O TÍTULO?

Depois de muitas surpresas, os favoritos para o Sweet 16 são (em ordem, a partir de 19 de março): Alabama, Houston, UConn, UCLA, gonzaga e Texasde acordo com FanDuel Sportsbook.

QUEM É O MAIOR OFERTA?

Se você estava procurando o próximo Saint Peter’s ou Loyola-Chicago, confira estas opções.

Dezenove equipes foram listadas em mais de 50.000: Arizona State, Charleston, Colgate, Furman, Grand Canyon, Howard, Iona, Kennesaw State, Kent State, Louisiana-Lafayette, Montana State, Nevada, Northern Kentucky, Oral Roberts, Texas A&M-Corpus Christi, Texas Southern, UC Santa Barbara, UNC Asheville e Vermont. Furman avançou para a segunda rodada com uma grande vitória sobre a Virgínia, quarta colocada, mas foi isso. Princeton, alguém?

QUAL A MAIOR DIFERENÇA DE SPREAD?

O Alabama era o favorito de 23 1/2 pontos sobre o Texas A&M-Corpus Christi. Kansas foi favorecido por 22 1/2 sobre Howard em sua partida da primeira rodada – o mesmo spread que Fairleigh Dickinson enfrentou contra Purdue antes de sua chocante vitória por 63-58.

QUAL É O MAIOR OVER/UNDER?

O velho ditado é que a vida é muito curta para apostar no under, mas muitas vezes é a jogada sábia. Alguns desses totais podem fazer com que os apostadores pensem melhor antes de assumir o controle, mas isso não significa que seja o movimento errado.

Os maiores totais no torneio foram Gonzaga-Grand Canyon, Missouri-Utah State e Texas A&M Corpus Christi-Southeast Missouri State com 155 1/2 cada, Xavier-Kennesaw State com 153 1/2, Auburn-Iowa com 151 1/ 2 e Florida Atlantic-Memphis e Colgate-Texas a 150 1/2 cada.

NÃO REAIS ABAIXOS

Só porque o comitê coloca um time em detrimento de outro não significa necessariamente que é o melhor time na mente dos criadores de probabilidades. Jogos em que o cabeça-de-chave inferior era o favorito na linha inicial: Utah State, décimo colocado, por 1 1/2 pontos sobre o sétimo colocado Missouri (Missouri venceu), West Virginia, nono colocado, por 2 1/2 sobre o oitavo colocado Maryland ( Maryland venceu) e Auburn, nono classificado, por 1 1/2 sobre Iowa, oitavo classificado (Auburn venceu por 83-75).

ADEREÇOS

O Circa Sports em Las Vegas gosta das chances de a tendência de virada de 5-12 na rodada de abertura continuar, postando as chances de um número 12 vencer com -510. As probabilidades também estão a favor de um número 13 derrotando um quatro cabeças-de-chave a menos de 250.

Uma vitória de um nº 14 (mais-110), nº 15 (mais-195) e nº 16 (mais-745) não é tão provável, mas isso é March Madness: um 15 e um 16 vencidos na primeira rodada , afinal.

O Big 12 teve o maior total de vitórias em torneios em uma conferência em 11.

SUPORTES

A busca pela chave perfeita em pools de escritórios e em todos os outros lugares terminou antes do segundo turno deste ano. Vitórias de nomes como Princeton com 15 cabeças de chave, Furman com 13 cabeças de chave e Fairleigh Dickinson com 16 cabeças de chave A vitória quase histórica de Purdue, número 1, deixou o número de colchetes perfeitos em 0 no final da sexta-feira nas principais competições organizadas pela ESPN, CBS Sports , a NCAA e outros.