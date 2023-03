Guitarrista do Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, morto aos 71 anos, último membro fundador vivo

Os membros do Skynyrd prestaram homenagem a Rossington em sua declaração: “É com nossa mais profunda simpatia e tristeza que temos que informar que perdemos nosso irmão, amigo, membro da família, compositor e guitarrista, Gary Rossington, hoje.”

Eles continuaram: “Gary está agora com seus irmãos Skynyrd e sua família no céu e jogando bem, como sempre faz.”

Demorou 10 anos … mas a banda voltou em 1987 e Rossington voltou com uma nova formação. Skynyrd foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 2006.