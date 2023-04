Gwyneth Paltrow ganha $ 1 em julgamento de colisão de esqui, júri decide que ela não tem culpa

Gwyneth Paltrow venceu sua batalha judicial por uma colisão de esqui em 2016 em uma elegante estação de esqui de Utah, depois que um júri decidiu na quinta-feira que a estrela de cinema não foi culpada pelo acidente.

Um júri rejeitou a denúncia de Terry Sandersonum optometrista aposentado que processou Paltrow por causa dos ferimentos que sofreu quando os dois bateram em uma corrida iniciante em Estação de esqui Deer Valleyficando do lado de Paltrow após oito dias de testemunhos transmitidos ao vivo no tribunal que tornaram o caso uma fixação da cultura pop.

Paltrow agradece ao juiz e ao júri por seu trabalho

“Senti que concordar com uma alegação falsa comprometia minha integridade”, disse Paltrow em um comunicado divulgado por seus representantes. Ela também agradeceu ao juiz e ao júri por seu trabalho.

Quando Paltrow deixou o tribunal, ela tocou o ombro de Sanderson e disse: “Desejo-lhe tudo de bom”, disse ele a repórteres do lado de fora do tribunal. Ele respondeu: “Obrigado querida.”

O advogado dela, Steve Owensacrescentou em uma declaração que leu fora do tribunal que “Gwyneth tem um histórico de defender aquilo em que acredita – esta situação não foi diferente e ela continuará a defender o que é certo”.

paltrow, uma atriz que nos últimos anos se transformou em uma celebridade empresária de bem-estar, olhou para seus advogados com um sorriso nos lábios franzidos quando o juiz leu o veredicto do júri de oito membros no tribunal de Park City. Ela sentou-se atentamente durante duas semanas de depoimento no que se tornou o maior caso judicial de celebridades desde que os atores Johnny Depp e Amber Heard se enfrentaram no ano passado.

Os honorários advocatícios paltrow exigidas em seu contra-processo não foram incluídas no veredicto do júri, deixando a maior parte da sentença final para o Parque da Cidade juiz para decidir.

Os advogados de Paltrow descreveram a reclamação contra ela como “totalmente BS”

A demissão conclui duas semanas de procedimentos judiciais que dependiam principalmente da reputação, e não dos danos monetários em jogo no caso. Os advogados de Paltrow descreveram a queixa contra ela como “totalmente besteira” e pintaram a fundadora-CEO da Goop como excepcionalmente vulnerável a ações judiciais frívolas e injustas devido à sua celebridade.

Paltrow foi testemunha durante o julgamento para insistir que a colisão não foi culpa dela e para descrever como ela ficou atordoada quando sentiu “um corpo pressionando contra mim e um grunhido muito estranho”.

Ao longo do julgamento, a palavra “subindo” tornou-se sinônimo de “culpado”, pois os advogados se concentraram em um código de conduta de esqui amplamente desconhecido que estipula que o esquiador que está descendo ou à frente na encosta tem o direito de passagem.

O público mundial acompanhou o julgamento da celebridade como se fosse um episódio de televisão. Os espectadores examinaram ambos paltrow e os motivos de Sanderson enquanto os advogados faziam perguntas às testemunhas que muitas vezes tinham menos a ver com a colisão e mais a ver com a reputação de seus clientes.

Dirigindo-se aos repórteres após o veredicto, Sanderson questionou se o processo valia a pena e disse acreditar que as pessoas tendem a confiar naturalmente em celebridades como Paltrow.

O julgamento ocorreu em Parque da Cidade, uma cidade turística conhecida por sediar o Festival anual de Cinema de Sundance, onde no início de sua carreira Paltrow aparecia para as estreias de seus filmes, incluindo “Sliding Doors” de 1998, numa época em que ela era conhecida principalmente como atriz, não como uma influenciadora de estilo de vida . Paltrow também é conhecida por seus papéis nos filmes “Shakespeare Apaixonado” e “Homem de Ferro”.

O veredicto do júri marca uma derrota dolorosa para Sanderson

A decisão do júri marca uma dolorosa derrota judicial para Sanderson, o homem que processou Paltrow em mais de $ 300.000 por causa dos ferimentos que sofreu quando eles caíram em uma corrida para iniciantes. Ambas as partes culparam a outra pela colisão. Sanderson, de 76 anos, quebrou quatro costelas e sofreu uma concussão depois que os dois caíram ladeira abaixo, com Paltrow caindo em cima dele.

Ele apresentou uma queixa alterada depois que um processo anterior de $ 3,1 milhões foi arquivado. Paltrow rebateu em resposta $ 1 e honorários advocatícios, uma ação simbólica que reflete de Taylor Swift resposta ao processo de difamação de um apresentador de rádio. Swift recebeu US$ 1 em 2017.

A equipe de defesa de Paltrow representou Sanderson como um homem raivoso, envelhecido e antipático que, ao longo dos anos, tornou-se “obcecado” com seu processo contra paltrow. Eles argumentaram que Paltrow não teve culpa no acidente e também disseram, independentemente da culpa, que Sanderson estava exagerando a extensão de seus ferimentos.