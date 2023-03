Há ódio crescente na América contra o príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle se conheceram em Londres e eventualmente se separaram do resto da Família Real por suposto tratamento racista contra Meghan. Príncipe Harry detalha em seu livro que ele reagiu imediatamente após perceber esse comportamento. O casal decidiu se mudar para o Estados Unidos da América, onde compartilham amizades com inúmeras pessoas poderosas no entretenimento. Mas eles aparentemente não são a xícara de chá de todos, como muitos dentro do país e até mesmo no Canadá os criticam duramente. Já sabemos como os criadores de South Park veem o casal real, mas há muitos outros que aparentemente não os suportam.

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle são oficialmente reconhecidos como príncipe e princesa

A apresentadora Megyn Kelly acredita que Meghan e Harry são odiados na América

Durante um recente episódio de podcast onde Megyn Kelly apresenta ao lado de Emily Jashinsky, eles falaram sobre a visão do povo americano sobre o casal real. Isto é o que Jashinsky disse: “Acho que o interesse por eles está realmente diminuindo. Há muito interesse, obviamente, nas pessoas que estão dispostas a criticá-los. As pessoas estão realmente tipo ‘do que você está falando?’ Você está insultando este país, está insultando seres humanos decentes e está tentando ganhar dinheiro e lucrar com tudo isso. Acho que as pessoas estão absolutamente cansadas disso, na medida em que realmente não sei quanto por mais tempo, eles realmente serão capazes de monetizar isso na escala que eram originalmente, porque não acho que haja muito interesse ou apetite para venerá-los.”

Megyn Kelly realmente adora atacar esse casal real, ela faz o mesmo tipo de trabalho que Piers Morgan faz na Grã-Bretanha. No entanto, as razões que ela menciona não estão de forma alguma relacionadas à sua divisão contra o resto da Família Real. Kelly disse: “Eles são odiados agora. Eles perderam toda a aprovação. Eles estavam acima da água antes do especial da Netflix e do livro Spare. E agora eles estão abaixo da água, os dois. Eles são os membros da realeza menos populares. Eles ultrapassei o príncipe Andrew como a realeza menos popular, e isso deu algum trabalho.” Os olhos de Megyn Kelly brilham toda vez que ela tem que ir atrás de Meghan ou Harry.