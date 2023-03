Há rumores de que Tom Brady está aberto ao assado da Netflix, mas ainda quer a reconciliação de Gisele Bündchen

Tom Brady está supostamente conversando com a Netflix para estrelar um assado enquanto aumentam os rumores de que ele está procurando entrar no mundo da comédia.

O ex-zagueiro se aposentou do esporte no final da temporada 2022/23, consolidando-se como a maior e mais bem-sucedida estrela do esporte.

Ele atrasou o início de sua carreira na transmissão para continuar jogando, mas certamente estará na tela em breve, mesmo que não seja em um papel de comédia.

Ele assinou um contrato de 10 anos e 375 milhões de dólares com a FOX Sports para se tornar o analista de futebol da rede. Ele não estará atrás do microfone até o outono de 2024 porque quer tentar reconquistar sua ex-esposa, Gisele Bündchen.

Terry Bradshaw dá bons conselhos a Tom Brady antes de iniciar sua carreira na TV

TMZ afirmou que os rumores sobre Brady fazer uma mudança para a comédia é realmente falso, mas eles afirmam que um especial assado na Netflix está em andamento.

Aparentemente, o programa ainda tem um título inicial de ‘O maior assado de todos os tempos’. Muitos acham que ele será bom em zombar de si mesmo depois de tantos anos no centro das atenções.

Em 2005, Brady cantou e dançou em uma esquete sobre seus talentos fora do campo enquanto apresentava o Saturday Night Live. Ele também faz piadas regularmente sobre sua idade e sua aposentadoria fracassada em 2022.

Ele não foi capaz de ajudar o Tampa Bay Buccaneers para o Super Bowl em seu último ano no esporte, o que foi uma decepção, já que esse deve ter sido o objetivo quando ele rapidamente deu meia-volta em sua aposentadoria inicial.

Por agora, Brady está se concentrando em passar o tempo com seus filhos em uma escapadela de inverno.