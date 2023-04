Haaland assina com a Nike… de novo: Guerra com Adidas e Puma acabou

Erling Haaland é um dos atacantes mais requisitados do futebol mundial, não só pelos clubes. As marcas também o querem.

Cidade de ManchesterO número 9 do brasileiro terminou seu contrato com a Nike em janeiro de 2022 e, desde então, um leilão foi aberto para obter seus serviços.

A Nike finalmente o recontratou após uma dura batalha com Adidas e Puma. “A ascensão sem precedentes de Haaland no futebol europeu, juntamente com um impressionante ritmo recorde de gols, consolida sua marca no futuro do esporte”, a marca norte-americana ‘se gaba’ em seu comunicado.

“O compromisso de Haaland com o condicionamento físico holístico, homenageado em suas famosas comemorações, aumenta seus pontos fortes em campo: instinto de gol, força, posicionamento, ritmo e precisão”, continua.

Haaland buscava um contrato vantajoso financeiramente, mas conforto e satisfação com o produto sempre foram a prioridade, segundo o The Athletic.

O antigo Molde, Salzburg and Borussia Dortmund jogador ingressa em um time de futebol da Nike que já inclui jogadores como Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Cristiano Ronaldo, Ada Hegerberg, Marcus Rashford, Leah Williamson, Kevin De Bruyne, Megan Rapinoe e Sam Kerr.