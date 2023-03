Hailey Bieber brilha em vestido inspirado em sereia em meio a rivalidade com Selena Gomez

Hailey Bieber aumenta o calor com sua última postagem no Instagram, oferecendo um visual inspirado em sereia que chamou a atenção de seus fãs em meio a sua suposta rivalidade com Selena Gomez.

A modelo de 26 anos compartilhou uma série de quatro fotos mostrando os músculos das costas em um verde marinho Alta Costura Valentino vestido coberto de lantejoulas iridescentes, dando-lhe uma qualidade de escala.

Ela combinou o vestido com salto preto de lacinho, também da valentino. O cabelo liso e a manicure ruiva de Hailey complementaram o look, deixando o vestido por conta própria.

A roupa fez sucesso com seu estilista, Karla Welchque comentou “Lil Mermaid” nas fotos e compartilhou várias fotos sozinha História do Instagram, marcando o diretor criativo da Valentino, Pierpaolo Piccioli.

estrela de reality shows Christine Quinn também mostrou seu apreço pelo visual, adicionando um emoji de sereia e escrevendo “vibrações”.

O suposto drama nas redes sociais com Selena Gomez

Enquanto muitos fãs elogiaram a roupa de Hailey, outros não puderam deixar de mencionar a rivalidade entre ela e Selena Gomez. A última treta envolve a amiga de Hailey Kylie Jenner e algumas fotos de sobrancelhas nas redes sociais que parecem tirar sarro de Gomez, fazendo com que os fãs das duas estrelas se oponham.

Apesar do drama, o marido de Hailey, Justin Bieber, mostrou seu apoio a ela nas redes sociais em meio à rivalidade. A cantora de “Baby” pediu Hailey em casamento poucos meses depois de se separar de Gomez em 2018.

No Festa do Oscar da Vanity Fair na noite de domingo, ele foi flagrado vestindo um cobertor, aumentando as escolhas de moda excêntricas do evento.