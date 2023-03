Hailey Cowan explica desistência do UFC Vegas 70 por ruptura de cisto ovariano

Hailey Cowan não estava em condições de fazer sua estreia no UFC.

Um dia antes de Cowan lutar contra Ailin Perez no UFC Vegas 70 no fim de semana passado, os oficiais anunciaram que a contratação da Contender Series foi forçada a se retirar devido a uma doença. Na quarta-feira, Cowan foi à mídia social para explicar que a doença era uma ruptura de cisto ovariano que resultou em perda significativa de sangue e os médicos pediram o cancelamento da luta.

Veja a postagem de Cowan abaixo.

“Tive uma ruptura de cisto ovariano na noite anterior à pesagem”, escreveu Cowan. “Perdi muito sangue e os médicos me retiraram. Eu estava no peso e pronto para ir. Super lamentável, mas vamos remarcar o mais rápido possível. Peço desculpas aos fãs e ao meu oponente, mas isso estava além do meu controle”.

“Às vezes você faz tudo certo, mas a vida apenas bate na sua cara (ou no meu caso, no estômago) e diz: ‘hoje não’”, acrescentou Cowan em uma legenda no Instagram.

Cowan ganhou um contrato com o UFC com uma vitória por decisão dividida sobre Claudia Leite em Dana WhiteSérie Contender em agosto passado. Ela detém um recorde profissional de 7-2, tendo competido anteriormente pelo LFA e pelo Invicta FC.