Halle Berry compartilha profunda homenagem a Lance Riddick, sua co-estrela de John Wick

Halle Berry está muito ativa nas redes sociais ultimamente e desta vez foi para compartilhar a profunda tristeza que sentiu quando soube de de Lance Riddick passagem.

O bond girl abriu o coração no Instagram e escreveu ‘Envio minhas sinceras condolências à família e a todos aqueles que conheceram e amaram Lance. Nunca vou esquecer o enorme sorriso e o abraço sincero que Lance me deu quando entrei no set de John Wick pela primeira vez..’

Halle Berry compartilhou créditos com Reddick em John Wick 3

Ela elaborou ‘Sua energia gentil e doce iluminou todos os cômodos em que ele estava e seu coração era maior do que qualquer coisa nele! O céu tem outro anjo. Você fará falta doce amigo!’

Enquanto muitos outros colegas de elenco e amigos estão compartilhando o amor e apreço que tinham por Reddick, foram as palavras de Stephanie Reddick que ecoaram em muitos obituários.

sua esposa escreveu ‘Lance foi tirado de nós muito cedo, obrigado por todo o seu amor, apoio e lindas histórias compartilhadas nessas plataformas no último dia. Vejo suas mensagens e não consigo expressar o quanto sou grato por tê-las.’

‘E aos milhares de jogadores de Destiny que jogaram em homenagem especial a Lance, obrigado. Lance amava você tanto quanto amava o jogo’, ela se dirigiu à comunidade de Destiny, ‘As doações podem ser feitas para momcares.org em Baltimore, sua cidade natal.’

The Wire foi referenciado como uma das maiores séries dramáticas de todos os tempos.

A revista People também homenageou Lance Reddick e incluiu seus filhos no obituário ‘O aclamado ator Lance Reddick faleceu repentinamente esta manhã de causas naturais. Lance era mais conhecido por seus papéis em The Wire, Bosch, Resident Evil da Netflix e os filmes de John Wick. Ele deixa sua esposa Stephanie Reddick e filhos Yvonne Nicole Reddick e Christopher Reddicklê-se o comunicado

‘Lance fará muita falta. Por favor, respeite a privacidade de sua família neste momentoe’, concluiu.

‘Meu amor e orações estão com a família neste momento tão triste. Lance era uma das pessoas mais sinceras que já conheci. Verdadeiramente único! Descanse em paz doce rei“, Berry, também comentou.