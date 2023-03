Halle Berry impressiona fãs com post recente no Instagram

Halle Berry impressionou os fãs mais uma vez com a beleza dela, considerando que a atriz tem agora 56 anos de idade.

Ela compartilhou uma postagem no Instagram em que estava de topless na frente de um espelho embaçado do banheiro e, junto com suas outras postagens, muitos simplesmente não conseguem acreditar como ela conseguiu manter sua figura.

Basta dar uma olhada em sua conta do Instagram para ver como a atriz conseguiu se manter em forma. Ela compartilha regularmente vídeos de seus treinos para que seus fãs possam ver quais exercícios a ajudam a ter a aparência que ela faz.

Ela recentemente compartilhou um vídeo de treino e o legendou com: “Este treino de peso de pulso chutou minha bunda !! Este circuito é apenas quatro exercícios simples, mas se você fizer altas repetições e pelo menos cinco séries, é uma explosão cardio de queima de gordura!”

Ela está claramente muito interessada em saúde e boa forma, em vez de apenas ser abençoada com uma figura jovem. baga estrelou filmes como X-Men, Swordfish, Catwoman e Die Another Day, juntamente com uma série de outras produções.