Halle Berry posta fotos da filha Nahla pela primeira vez em anos e choca fãs

Halle Berry tem sido uma pessoa muito reservada quando se trata de sua família e de sua vida em geral, pois ela viu o que a fama faz com as pessoas, no entanto, ela acabou de postar algumas fotos de sua filha de 15 anos. Nahla para Instagram.

Halle Berry foi clara sobre sua privacidade em relação à família

“Um dos maiores presentes que o universo me deu é minha filha, Nahla”, Halle legendou o post enquanto fazia uma galeria de 3 fotos para mostrar seu crescimento.

“Ela é o sol que nunca desaparece e a lua que nunca mingua!, Junte-se a mim para desejar a ela um feliz aniversário de 15 anos hoje! te amo anjo lindo”

Em um porta-retrato que dizia “Te amo mais,” podemos ver Nahla como uma criança muito próxima de sua mãe ganhadora do Oscar.

A próxima imagem mostrava Nahla em uma rede olhando para o horizonte repleto de oceano, de costas para a câmera.

Por fim, vemos uma foto de Nahla agora, com ela vestindo uma camisa de flanela cobrindo o rosto com um chapéu.

Halle Berry foi entrevistada recentemente pela AARP e na entrevista, ela falou sobre seus relacionamentos e como encontrou o amor e ‘teve uma cerimônia improvisada’ organizada por seu filho para oficializar seu relacionamento com o namorado músico Van Hunt.

Halle Berry teve uma cerimônia de compromisso no banco de trás de um carro com Van Hunt

Ela afirma que seu filho fez “esta pequena cerimônia de compromisso” para o casal – sem provocação – no banco de trás do carro”.

“Acho que ele finalmente me vê feliz, e é contagiante. Era sua maneira de dizer: ‘Isso é bom. Isso me deixa feliz‘”, ela elaborou

“EUt foi um momento muito real para todos nós“a vencedora do Oscar ela “chorou” enquanto Hunt teve que lutar contra as lágrimas para não chorar. “Até Maceo sabia que ele havia dito algo comovente“, concluiu ela. “Tenho dois filhos. Van tem um filho. Como mãe que vive nesta família moderna e mista, tudo o que me importa é que meus filhos aceitem minhas decisões”.