Hamilton adverte seus rivais: vou vencer de novo

To tempo voa, especialmente para Lewis hamiltonque registrou sua 103ª vitória na F1 no final de 2021 em sua tentativa de conquistar um histórico oitavo título mundial.

No entanto, a partir desse ponto, ele passou 25 corridas sem vitórias, com Max Verstappen conquistando dois títulos consecutivos. No entanto, o piloto da Mercedes continua positivo, pois está confiante que vai conseguir voltar às vitórias.

“Vou ganhar de novo. Só vai levar algum tempo”, observou.

“É claro que em 2021, quando estávamos aqui, esperávamos lutar por outro campeonato mundial.

“Você nunca sabe o que está por vir. Haverá coisas que acontecerão em todas as nossas vidas que menos esperamos, mas não é como você cai, é como você se levanta, é como você lida com isso, é como você aparece.

“É assim que você continua positivo e lida com os problemas que enfrenta – é para onde minha energia está indo e é nisso que cada pessoa da equipe está focada.”

FOREFE

segundo e meio

hamilton reconheceu que nesta temporada a Mercedes está ainda mais atrás da Red Bull do que no ano passado, mas afirmou que há sinais de melhora.

“[We are not losing out] nas retas”, hamilton adicionado.

“No ano passado, estávamos muito arrastados e estávamos lutando não apenas nas retas, mas tivemos que pegar uma asa muito maior. Este ano, é principalmente nas curvas, nas retas somos rápidos.

“Mas, nas saídas, [Red Bull] ter muita traseira na maioria das curvas.”

Jeddah (Arábia Saudita), 16/03/2023.- Piloto britânico Lewis lt;HIT gt;Hamilton lt;/HIT gt; da Mercedes-AMG Petronas participa da conferência de imprensa dos pilotos no Jeddah Corniche Circuit, Arábia Saudita, 16 de março de 2023. O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Arábia Saudita será realizado em 19 de março. (Frmula Uno, Arábia Saudita) EFE/EPA/STRFOREFE

Lewis está pedindo urgentemente que sua equipe tome decisões ousadas, depois de afirmar na BBC que alertou a Mercedes sobre os problemas do carro no inverno, mas eles ignoraram suas exigências.

“Agora temos que começar a tomar algumas decisões ousadas, alguns grandes movimentos para diminuir a diferença para esses caras. [Red Bull]caso contrário, eles vão fugir com ele provavelmente este ano, a menos que a Ferrari possa detê-los”, hamilton observado.

“Vamos esperar para ver. Esperamos que, em algum momento durante o ano, possamos diminuir a diferença.

“Nesse ponto, provavelmente será tarde demais em termos de lutar por um campeonato, mas ainda podemos virar algumas cabeças, esperançosamente.”