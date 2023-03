Hamilton resolve seu problema com joias no último minuto para chegar ao GP do Bahrein

Ffórmula um grande Lewis hamilton foi liberado para correr na primeira sessão de treinos da abertura da temporada do Grande Prêmio do Bahrein na sexta-feira, depois de ter suas joias inspecionadas.

Hamilton entrou em conflito com o corpo governante FIA ano passado pelo uso de joias, e foi inocentado no Cingapura GP em outubro por usar um piercing no nariz.

Hamilton explicou aos comissários na época que teve que manter o garanhão por causa de complicações ligadas a uma bolha de sangue no nariz, ocorrida porque ele continuou tendo que tirar o garanhão fora para corridas.

A FIA não mencionou seu piercing no nariz em sua declaração sexta-feira, mas disse em seu veredicto que o heptacampeão de F1 recebeu uma isenção médica relacionada a “preocupações com desfiguração”.

Os comissários consideraram uma violação do Artigo 5 do código desportivo da FIA – o uso de joias – e não tomou mais nenhuma ação contra Hamilton depois de ouvir um representante da equipe Mercedes e receber um relatório médico solicitando uma isenção.

“Os comissários consultaram o Delegado Médico da FIA, que viu o relatório médico, examinou o piloto e concordou com a opinião nele contida”, disse o comunicado da FIA. “Decidimos não tomar mais nenhuma ação, pois há preocupações sobre desfiguração com tentativas frequentes de remoção do dispositivo”.

Em maio passado, Hamilton protestou contra a repressão da FIA a joias – como piercings – aparecendo no GP de Miami usando todas as joias que cabia em seu corpo e sugerindo que estava disposto a ficar de fora das corridas por causa do assunto.

Ele manteve o piercing no nariz no GP de Mônaco no final de maio, depois que o órgão regulador do automobilismo estendeu a isenção para pilotos que usam joias, mas expressou frustração com o assunto.

“Honestamente, sinto que há muito tempo e energia sendo dedicados a isso”, disse Hamilton em Mônaco. “Não deveríamos ter que revisitar essa coisa todo fim de semana. Definitivamente, temos peixes maiores para fritar.”