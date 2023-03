Harry e Meghan curtem sua primeira noite em Los Angeles desde o lançamento de ‘Spare’

Após o lançamento do livro “Spare”, Meghan Markle e Príncipe Harry foram vistos juntos pela primeira vez se divertindo e se divertindo como um casal em uma noite chuvosa em Os anjos. O casal saiu para jantar no popular restaurante de Los Angeles, Bangalôs San Vicentena noite desta terça-feira.

Página Seis obteve fotos exclusivas, nas quais Meghan parecia elegante em calças de couro pretas, saltos pretos e um cardigã bege, enquanto Harry usava um cardigã cinza combinado com uma camisa azul, jeans e sapatos azuis.

O restaurante é conhecido por ser frequentado pelos membros mais poderosos da indústria do entretenimento e proíbe o uso de telemóveis e fotografias, pelo que as imagens são apenas da sua chegada ao local.

Eles mantiveram um perfil baixo, mas se divertiram

O jantar foi tranquilo, e o casal fez questão de se manter discreto em meio à chuva que caiu naquela noite em Los Angeles. Desde a publicação de “Sobressalente”, Harry revelou verdades chocantes sobre sua família, como acusações de agressão física por seu irmão, Príncipe Williamou seu pai chamando-o de “sobressalente” quando ele nasceu.

Apesar do gosto amargo que essas revelações deixaram na boca de sua família, Harry está muito feliz com o sucesso do livro, segundo uma fonte próxima ao Duque de Sussex.

Recentemente, foi relatado que Harry planeja adicionar pelo menos um novo capítulo à versão em brochura de suas memórias, que será lançada ainda este ano ou no início do ano que vem.

Este passeio noturno do duque e da duquesa de Sussex ocorre em um momento em que Rei Carlos III está expulsando Harry e Markle de sua Chalé Frogmore casa e oferecê-lo a Príncipe Andrémas como Harry e Meghan já moram na Califórnia, o fato parece importar pouco para eles.