Hasan Minhaj Faz Armie Hammer Canibal Joke no Spirit Awards

Armie Hammer foi jogado debaixo do ônibus no Spirit Awards neste fim de semana – cortesia do apresentador do programa, Hasan Minhaj … que envolveu o antigo colega de elenco de AH, Timothée Chalametque.

O comediante estava atirando de todos os cilindros no sábado para abrir o show – um feito para homenagear o cinema independente, que estava sendo transmitido no YT – atirando em MUITAS pessoas … incluindo Armie, a quem ele não mencionou pelo nome , mas aludiu por reputação.

Ele mencionou o filme de Timmy do ano passado, ‘Bones and All’, onde o cara interpreta um canibal que se apaixona por outro canibal… uma armadilha fácil de amarrar no escândalo Armie.

Hasan disse que Hollywood tem que parar de fazer filmes onde TC se apaixona por comedores de carne… porque está ficando velho. Claro, ele está se referindo a ‘Me Chame Pelo Seu Nome’, onde Tim/Armie interpretam amantes. A piada não caiu muito bem, ao que parece, já que muitos na platéia gemeram audivelmente. Também não parece que o próprio Timothee estivesse presente.

TW NSFW GORE COMO FODA-SE ?? BASICAMENTE OS DM’s ARMIE HAMMER Estou literalmente gritando wtf, def um serial killer 👁👁 pic.twitter.com/lffmmP4eiT — rosie༺♥༻ (@babymelatonin) 9 de fevereiro de 2021

Hasan não falou muito além disso … mas serviu como um lembrete de que toda a saga Armie ainda perdura, mesmo agora, e deixou um gosto ruim na boca das pessoas em todo o negócio.

Você deve se lembrar … Armie foi arrastado em um investigação criminal por suposto estupro já faz um bom tempo, o que não parece estar indo a lugar nenhum agora. Ele nega ter estuprado alguém, mas admitiu ele era emocionalmente abusivo com as mulheres com quem esteve … tocando em todos os seus DMs vazados, onde descrevia fantasias horríveis e se inclinava para fetiches canibais.



Desde então, ele disse que era apenas coisa de BDSM que ele gostava, e não deveria ser interpretado literalmente… H ‘wood está facilitando em fazê-lo o alvo de suas piadas.