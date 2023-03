Hayden Hurst fecha contrato de 3 anos com os Panthers

Tele Carolina Panthers adicionaram um tight end muito necessário para o seu quarterback novato.

Os Panteras chegaram a um acordo com o ex-jogador Cincinnati Bengals ponta apertada Hayden Hurst em um contrato de três anos, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação. A pessoa falou com a Associated Press sob condição de anonimato na quarta-feira porque o acordo não pode ser anunciado oficialmente até o final do dia.

Os Panthers planejam selecionar um quarterback com a escolha geral nº 1 no draft da NFL depois de trocar quatro escolhas de draft e um wide receiver DJ Moore para o Chicago Bears para subir oito posições.

Hurst, de 1,80 metro e 110 quilos, foi escolhido na primeira rodada do draft de 2018 e passou a última temporada com o Bengals e recebeu 52 passes para 414 jardas e dois touchdowns. Ele também conseguiu 13 passes para 141 jardas e um touchdown em três jogos da pós-temporada com o Cincinnati.

Antes de Cincinnati, Hurst, de 29 anos, passou duas temporadas em Baltimore e Atlanta. Sua melhor temporada veio em 2020, quando ele pegou 56 passes para 571 jardas e seis touchdowns para os Falcons.

O tight end tem sido uma grande área de fraqueza para os Panteras desde então. Greg Olsen aposentado em 2020.

O principal tight end na última temporada foi Ian Thomas, que pegou 21 passes para 197 jardas e nenhum touchdown. O tight end reserva Tommy Tremble teve 19 recepções para 174 jardas e três touchdowns.

Tanto Thomas quanto Tremble estão sob contrato nesta temporada.

Os Panteras ainda estão no mercado por um wide receiver após a saída de Moore, mas essa posição é bastante estreita nesta temporada. A equipe poderia atender a essa necessidade com a 39ª escolha geral do draft.