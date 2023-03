Hazard confirma aposentadoria da seleção: não poderia ser reserva no Real Madrid, mas jogar pela Bélgica

Eden Hazard não voltará a jogar pela Bélgica, já que o Real Madrid atacante confirmou sua decisão de se aposentar do futebol internacional.

O jogador de 32 anos, que participou do copa do mundo 2022 com os Red Devils, descartou voltar à ação com a Bélgica em qualquer momento no futuro, já que não está disposto a fazer o que Zinedine zidane, Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic fez no passado por não se aposentar.

“Eu não conseguia me ver sem jogar pelo Real Madrid e depois chegar à seleção nacional e jogar”, Perigo disse RTBF.

“Não vou voltar, tenho 100% de certeza.

“Não me vejo fazendo isso e nunca passou pela minha cabeça.

“Acho que eles se aposentaram … com relutância? Bem, acho que todos nós nos aposentamos com um pouco de relutância quando deixamos a seleção nacional dessa maneira. Especialmente devido à minha história pessoal.

“Eles ainda jogam em clubes, eu jogo muito menos.”

O rei da Bélgica telefonou para Hazard

Perigo também revelou durante a entrevista que o rei da Bélgica o chamou para conversar com o craque do Real Madrid sobre sua decisão.

“Rei Filipe me ligou, mas o que conversamos fica entre nós”, Perigo adicionado.

“No futebol nunca se deve dizer nunca, mas tenho muitas outras coisas para fazer.

“Por exemplo, quero passar mais tempo com meus filhos, com minha família.

“Não me vejo recuando em minha decisão por capricho.

“Comecei a pensar nisso depois da Eurocopa. Naquela época, eu trabalhava muito, me machuquei, não pude jogar contra a Itália.

“Toni Kroos se aposentou da seleção alemã há dois anos e me disse que, quando outros jogadores estão na seleção, ele pode aproveitar o tempo com seus filhos.”

O belga confirmou que tinha uma “boa relação” com o treinador Roberto Martinez e enfatizou que ele estava surpreso que Thierry Henry recusou o emprego na Bélgica.