Hazel em ‘Dolphin Tale’ ‘Memba Her?!

atriz americana Cozi Zuehlsdorff tinha apenas 12 anos quando foi escalada pela primeira vez como Hazel Haskett – a garotinha alegre e falante que trabalha no aquário de seu pai – no filme de aventura e família “Dolphin Tale” em 2010.

Zuehlsdorff partilhou o grande ecrã com Harry Connick Jr. como o pai protetor de Cozi e proprietário do Clearwater Marine Aquarium, Clay Haskett, Nathan Gamble como o amante dos animais e melhor amigo do golfinho Winter, Sawyer Nelson, e Morgan Freeman como o médico que cria uma prótese de cauda de golfinho, Dr. Cameron McCarthy.