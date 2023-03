Heck of a Morning: A revanche de Valentina Shevchenko ou Erin Blanchfield deve ser a próxima para a nova campeã Alexa Grasso?

Depois que Alexa Grasso chocou o mundo com sua vitória por finalização sobre Valentina Shevchenko no evento co-principal do UFC 285 para conquistar o título dos moscas, ela deveria correr de volta com Shevchenko, ou a emergente Erin Blanchfield teria sua chance de lutar pelo primeiro campeonato?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, fala sobre a divisão peso-mosca e como as coisas ficaram depois do evento pay-per-view do último sábado. Além disso, os tópicos do Free-For-All Friday incluem o futuro de Jon Jones após uma luta com Stipe Miocic, o que pode ser a próxima vitória ou derrota de Kamaru Usman no próximo sábado no UFC 286, a disputa pelo título de Justin Gaethje espera entrar em sua luta com Rafael Fiziev, o estado atual do wrestling profissional, as melhores lutas de todos os tempos e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.