Heck of a Morning: Contagem regressiva para o UFC 285, reação à assinatura de Luke Rockhold e Eddie Alvarez com o BKFC

O UFC 285 se formou para ser uma escalação incrível no papel, que será encabeçada pela luta pelo título vago dos pesos pesados ​​entre Jon Jones e Ciryl Gane. Embora essa luta seja excelente e fascinante, há muito o que gostar em termos de perguntas e histórias no restante do card principal e nas preliminares.

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a escalação de sábado, as questões candentes em torno do evento principal, Valentina Shevchenko x Alexa Grasso pelo título dos moscas, a estreia de Bo Nickal, por que Geoff Neal poderia dar a Shavkat Rakhmonov um teste maior do que muitos acreditam, e muito mais. Além disso, os tópicos incluem a contratação do BKFC dos ex-campeões do UFC Luke Rockhold e Eddie Alvarez, suas próximas lutas com Mike Perry e Chad Mendes, respectivamente, a derrota de Jake Paul para Tommy Fury e muito mais.

