Heck of a Morning: Ganhando ou perdendo, para onde Kamaru Usman vai depois do UFC 286?

Kamaru Usman tentará vingar sua derrota impressionante para Leon Edwards neste sábado no UFC 286. Com uma carreira digna do Hall da Fama em seu currículo, o que seria de Usman se ele recuperasse o título dos meio-médios? Ou, para onde ele iria se perdesse pela segunda luta seguida?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute essas questões antes do evento pay-per-view de sábado em Londres, e quais opções podem estar em jogo para Usman, dependendo do resultado. Além disso, as perguntas do lister incluem o co-evento principal do UFC 286 entre Justin Gaethje e Rafael Fiziev, as implicações do título para ambos, o futuro de Marvin Vettori, o desempenho impressionante de Merab Dvalishvili contra Petr Yan no UFC Las Vegas, a luta pelo título de Aljamain Sterling com Henry Cejudo, onde Usman Nurmagomedov atualmente está no ranking global dos leves depois de despachar rapidamente Benson Henderson no Bellator 292, e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.