Heck of a Morning: Para onde vai Ciryl Gane após rápida derrota para Jon Jones no UFC 285?

Embora a vitória de Jon Jones no campeonato dos pesos pesados ​​tenha roubado as manchetes e criado uma potencial luta massiva com Stipe Miocic no final deste ano, não houve muita conversa sobre o que vem a seguir para o oponente de Jones, Ciryl Gane. Para onde Gane vai da dura derrota para Jones?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre o que pode ser o próximo para Gane após o UFC 285, e quais oponentes fazem sentido. Além disso, os tópicos incluem UFC Las Vegas e se uma vitória sobre Petr Yan pode ou não dar a Merab Dvalishvili uma chance pelo título em sua próxima luta, Bellator 293, a estreia de Bo Nickal no UFC e os comentários de Henry Cejudo de que o campeão nacional da Penn State deve ter mais seis lutas em seu currículo antes de conseguir um oponente top 10, sob o radar lutas para o próximo evento pay-per-view do UFC 286, as apostas na luta Justin Gaethje x Rafael Fiziev e muito mais.

