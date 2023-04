Heck of a Morning: Que luta poderia ser a atração principal do UFC 289 em junho?

Embora grande parte do cronograma de pay-per-view do UFC tenha tomado forma, a partir de agora, não há nenhum evento principal na lista do UFC 289, que deve acontecer em 10 de junho em um local ainda a ser anunciado. Que luta poderia ocupar esse espaço?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a situação do evento principal para o evento pay-per-view de junho da promoção e o que realmente pode estar em jogo. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem notícias de luta de Stephen Thompson e quem poderia ser o adversário em potencial, as chances de Jorge Masvidal contra Gilbert Burns no UFC 287, a arte da chamada pós-vitória no UFC, Gamebred Boxing 4, perspectivas para assistir no Bellator 293 de sexta-feira evento, momentos favoritos da WrestleMania e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

