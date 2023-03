Heck of a Morning: Reação ao desempenho espetacular de Cory Sandhagen, a indicação de Donald Cerrone ao Hall da Fama do UFC

Cory Sandhagen entregou a mercadoria no evento principal do UFC San Antonio contra Marlon Vera, enquanto a classe do Hall da Fama de 2023 do UFC adicionou um “Cowboy” – o que gerou um certo debate na comunidade do MMA.

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao desempenho impressionante de Sandhagen, sua chamada de Merab Dvalishvili e sua entrevista subsequente com Ariel Helwani no The MMA Hour. Além disso, os tópicos incluem Donald Cerrone sendo anunciado para o Hall da Fama do UFC no último sábado e as conversas que isso gerou, Aljamain Sterling x Henry Cejudo, uma potencial luta de Khamzat Chimaev x Paulo Costa, Dana White dobrando em Colby Covington sendo o O contendor nº 1 com 170, as opções de Michael Chiesa para o UFC 287 com Li Jingliang fora da luta e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

