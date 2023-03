Heck of a Morning: Reação ao fato de Colby Covington ser o lutador reserva para a luta pelo título do UFC 286

Durante a pesagem oficial do UFC 286 na sexta-feira, Colby Covington surpreendeu a comunidade do MMA ao pesar como o lutador reserva para a luta principal do campeonato dos meio-médios entre Leon Edwards e Kamaru Usman, atingindo a marca do campeonato com 170 libras. Depois de um ano de silêncio, há mais alguma coisa por trás da decisão da promoção além de um tipo de situação just-in-case?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à aparição do nada de Covington na pesagem, e se ele poderia se encontrar em uma luta pelo título quando retornar ao octógono. Além disso, os tópicos incluem Rafael Fiziev como grande favorito contra Justin Gaethje no co-evento principal, onde Israel Adesanya pode ir se perder para Alex Pereira novamente no UFC 287, se Usman subir para os médios após a luta de sábado, onde Belal Muhammad se encaixa no quebra-cabeça do campeonato dos meio-médios e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

