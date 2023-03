Heck of a Morning: Será que algum dia veremos uma luta entre Jon Jones e Francis Ngannou? Além disso, mais consequências do UFC 285

Jon Jones fez parecer fácil contra Ciryl Gane se tornar o novo campeão dos pesos pesados ​​do UFC. Enquanto algumas perguntas foram respondidas, outras ainda podem estar na mesa – perguntas que só podem ser respondidas se de alguma forma o UFC conseguir organizar uma luta entre Jones e o ex-campeão Francis Ngannou.

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute as consequências da rápida finalização de Jones sobre Gane no evento principal do UFC 285, um provável confronto com Stipe Miocic, e se o UFC tentaria ou não para assinar novamente com Ngannou para lutar contra Jones, caso este chegue a 2-0 no peso pesado. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a vitória de Alexa Grasso no campeonato contra Valentina Shevchenko e se deve haver uma revanche imediata, ou se a primeira defesa de título de Grasso deve ser contra Erin Blanchfield, a estreia bem-sucedida de Bo Nickal no octógono, as opções de Shavkat Rakhmonov após derrotar Geoff Neal e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

