Henry Cejudo quer Merab Dvalishvili como reserva para o UFC 288, teme que Aljamain Sterling ‘eventualmente desista’

Henry Cejudo tem como objetivo derrotar Aljamain Sterling no UFC 288, mas se o atual campeão peso-galo não conseguir, ele terá prazer em enfrentar seu companheiro de equipe.

Essa é a palavra do lutador medalhista de ouro olímpico depois de assistir Merab Dvalishvili dominar Petr Yan por cinco rodadas para vencer por decisão unânime desequilibrada no evento principal do UFC Las Vegas. Como agora é comum ter um lutador reserva para cada grande evento principal, Cejudo espera que Dvalishvili receba a ligação caso seu melhor amigo não possa competir.

“Querido Dana White, estou aqui assistindo aos contendores nº 2 e 3 e tenho a sensação de que [Aljamain] é mais provável que desista dessa luta”, disse Cejudo no Twitter. “Dito isso, por que você não me dá Merab? Dê-me Merab já que Sean O’Malley quer esperar. Ele quer tomar seu tempo.

“Por que não fazemos de Merab o reserva no UFC 288. Por que não fazemos dessa forma? Dessa forma, são esses dois parceiros de treinamento, porque tenho a sensação de que Aljamain acabará desistindo, então quero ter certeza.

Embora Sean O’Malley já tenha sido declarado como o próximo contendor nº 1 na divisão peso-galo, Dvalishvili quase certamente desafiaria sua reivindicação depois de fazer uma performance impecável para vencer Yan no sábado.

Apesar do status na categoria, Dvalishvili deixou claro que não lutará pelo título enquanto Sterling for campeão. Em vez disso, Dvalishvili disse que continuará derrubando todos os contendores que o UFC lançar contra ele até que Sterling finalmente suba para 145 libras.

Embora esse possa ser o plano de Dvalishvili e Sterling, parece que Cejudo está ansioso para ter a chance de lutar contra os dois, agora que voltou da aposentadoria e retomou sua carreira de lutador.

Na verdade, Cejudo parece pensar que enfrentaria o mesmo tipo de luta de qualquer um deles, e é por isso que ele gosta da ideia de Dvalishvili apoiar Sterling no UFC 288.

“Vai ser o mesmo plano de jogo de ambos os idiotas”, disse Cejudo. “Lutar, golpear, toda vez que eles lançam algo pesado, eles partem para as quedas.

“De qualquer forma Dana White, se você está me ouvindo, vamos ter Merab como reserva Newark, NJ, UFC 288 porque eu quero os dois. Se eu puder lutar com os dois na mesma noite, os dois podem conseguir.

Do jeito que está, o UFC ainda não fez nenhum anúncio sobre um lutador reserva para o próximo card em Nova Jersey, embora pareça improvável que Dvalishvili se voluntarie, considerando que Cejudo poderia facilmente ser retirado do card e ele não tem absolutamente nenhum interesse em enfrentando Sterling sob quaisquer circunstâncias.