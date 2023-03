Herói do Warriors, Steph Curry, eclipsa Bucks de elite e faz tudo na vitória do OT

Tele Golden State Warriors (35-33) derrotou o Milwaukee Bucks (48-19) na prorrogação no sábado à noite no Chase Center, graças a uma performance clássica de Stephen Curryque terminou a disputa com 36 pontos.

Giannis Antetokounmpo não jogou pelo Milwaukee devido a uma lesão na mão que o fez perder os últimos três jogos.

Steph Curry brinca ao vivo na transmissão da TNT sobre o jogo de golfe de Andre Iguodala

Curry, 34, ainda deve receber todo o crédito que merece por ter dado um show na reta final da vitória do Golden State por 116-125.

Ele marcou um chute final do fundo para empatar o jogo e depois bloqueou Jrue Feriado para forçar horas extras. No OT, Curry acertou outro além do arco para congelar o jogo.

Draymond Verde poderia ter marcado o triplo da vitória durante o regulamento, mas sua tentativa não teve sucesso.

Klay Thompson terminou a noite com 22 pontos e foi o melhor jogador do Warriors até Curry decidir ir com tudo na quarta estrofe.

Donte DiVincenzo também desempenhou um papel fundamental para o Golden State com 20 pontos e 11 rebotes. JaMychal Green e Jordan Poole marcou 18 e 13 pontos respectivos fora do banco.

Cada ponto do banco do Warriors foi necessário para evitar um ataque e defesa de elite do Bucks, que jogou fenomenal sem Antetokounmpo.

Brook Lopez e Chris Middleton cada um marcou 19 pontos, seguido por Holiday com 18, Bobby Portis e Joe Ingles com 15, Jevon Carter13 e Grayson Allen‘s 12. Lopez registrou cinco bloqueios um jogo depois de conseguir nove.

O heroísmo de Curry mantém os Warriors afastados antes de uma viagem de cinco jogos a partir de quarta-feira que pode atrapalhar sua temporada.

Golden State atualmente ocupa o 7º lugar no Conferência Oeste mas pode cair para a 13ª posição com apenas algumas derrotas. Eles têm um recorde de estrada de 7-26 nesta temporada.