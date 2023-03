História do Brasil: a Aliança Nacional Libertadora (ANL)

Aliança Nacional Libertadora: aquilo que pode ser cobrado nas suas provas

A Aliança Nacional Libertadora, conhecida simplesmente como ANL, foi uma organização de oposição ao governo de Getúlio Vargas.

Os principais aspectos da ANL podem ser cobrados em questões de história do Brasil, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a Aliança Nacional Libertadora. Confira!

O que foi a Aliança Nacional Libertadora?

A Aliança Nacional Libertadora, também conhecida como ANL, foi uma organização política criada pelo Partido Comunista do Brasil, em 1935.

O Brasil na época da Aliança Nacional Libertadora

Na época, o Brasil passava por uma grave crise política e econômica em função do governo autoritário de Getúlio Vargas.

Na primeira fase da Era Vargas, a indignação de certos setores da sociedade era grande. Nesse contexto, a Aliança Nacional Libertadora foi criada para atuar como oposição.

Principais aspectos da Aliança Nacional Libertadora

A ANL teve início quando socialistas e comunistas se reuniram para planejar as bases da luta e de movimentos contra as ações de Vargas. Luís Carlos Prestes se tornou o presidente da organização, uma vez que sua atuação contra o governo Vargas era já muito conhecido, principalmente por ter sido o líder da Coluna Prestes, um movimento que aconteceu entre 1925 e 1927.

A Aliança Nacional Libertadora possuía uma série de ideias, como: a defesa da reforma agrária, a promulgação de um governo popular, a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras e a garantia dos princípios democráticos.

Declínio

A organização conseguiu atuar de forma significativa somente por um curto período de tempo, uma vez que foi declarada ilegal poucos meses depois da sua criação.

Depois um discurso de Prestes em julho de 1935, no qual ele defendia a queda do governo. ,Getúlio Vargas tornou a organização ilegal e mandou fechá-la baseada na Lei de Segurança Nacional.