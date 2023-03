História do March Madness: Qual é a maior virada na história do March Madness?

Om dos eventos esportivos mais assistidos e esperados nos Estados Unidos da América está em andamento com o March Madness agora em pleno andamento.

O torneio de basquete masculino da Divisão I da NCAA é um torneio de eliminação única de 68 times que competem em sete rodadas pelo campeonato nacional. A penúltima rodada é conhecida como Final Four, quando restam apenas quatro times.

O torneio começou com o Domingo de Seleção em 12 de março e agora as Quatro Primeiras, a Primeira Rodada e a Segunda Rodada foram todas concluídas. O Sweet 16 acontece de 23 a 24 de março, seguido pelo Elite Eight, o Final Four e o jogo do campeonato da NCAA em 3 de abril.

As maiores surpresas em March Madness

Uma das principais razões pelas quais tantas pessoas amam o esporte é a chance de ver um azarão levar a melhor sobre um adversário mais estabelecido. A história de Davi e Golias é um dos pilares do esporte.

Houve algumas grandes surpresas em March Madness ao longo dos anos, como o nome pode sugerir. As equipes entram no torneio com uma classificação, o que pode tornar muito simples, do ponto de vista estatístico, determinar o que é uma virada.

Antes de 2018, nenhum time de 16 cabeças-de-chave havia conseguido vencer um time cabeça-de-chave número 1, e houve 135 oportunidades para isso acontecer. Finalmente aconteceu em março de 2018, quando o UMBC venceu a Virgínia por 74-54 na primeira rodada das partidas da região sul.

No início da mesma temporada, o Virginia havia perdido apenas dois jogos e perdeu apenas por um total combinado de oito pontos, mostrando que realmente era um dos melhores da região. O UMBC era um azarão de 20,5 pontos, mas ainda venceu por uma vantagem de 20 pontos.