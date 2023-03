Histórico de lesões de Ezekiel Elliott: quantas lesões Zeke teve com os Cowboys?

Ezequiel Elliot foi elaborado pelo Dallas Cowboys quarto lugar geral no Draft da NFL de 2016 e passou sete anos no time texano.

O vaqueiros anunciaram recentemente que se separaram do bicampeão de corrida.

Histórico de lesões de Zeke

Quando se trata de lesões, o agora agente livre foi notavelmente durável durante sua carreira na NFL. O Draftshark concedeu ao jogador 5 de 5 em durabilidade devido à sua capacidade de desempenho, apesar de uma série de lesões relativamente pequenas.

Durante sua gestão na vaqueiroso jogador esteve mais suscetível a lesões no joelho, tendo sofrido distensões no joelho em agosto de 2016, outubro de 2021 e, mais recentemente, o jovem de 27 anos sofreu uma entorse no joelho MCL em 23 de outubro de 2022 que o obrigou a ficar fora por 2 jogos.

Durante a temporada de 2021, Elliot jogou em um PCL parcialmente rompido durante a maior parte da temporada, que o viu registrar apenas 45,8 jardas por competição nos últimos 12 jogos.

No entanto, Zekea durabilidade de pode ter sido a chave para sua queda.

Muitos apontam para o vaqueiros‘ má gestão das entorses de Grau 2 de Zeke como o motivo de sua queda em desgraça.

As entorses de grau 2 são normalmente tratadas com joelheiras e requerem um período de recuperação que varia de várias semanas a vários meses.

ElliotO fato de jogar devido a lesões fez com que ele não recebesse o tratamento necessário ou o descanso necessário para poder retornar à plena forma.

O potencial tratamento incorreto das lesões do jogador pelo clube, que optou por colocá-lo em jogo em vez de mantê-lo afastado para reabilitação, pode ser desastroso para o resto da Elliotcarreira.