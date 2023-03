Holly Sonders, a linda namorada de Oscar De La Hoya, rivaliza com Paige Spiranac com sua tacada sexy no golfe

Golf está na moda. A internet supervisionou uma explosão de lindos jogadores de golfe no ano passado, principalmente graças à influência da ‘mulher mais sexy do mundo’, Paige Spiranac.

O próximo passo no circuito de influenciadores de golfe é Holly Sondersque recentemente a exibiu swing de golfe tentadoramente sexy para seus milhares de seguidores seguidores no Twitter.

O apresentador esportivo, que atualmente namora uma lenda do boxe Oscar de la hoya, jogou em um nível muito alto na faculdade e, a certa altura, parecia que ela poderia dar o salto para se tornar uma profissional.

Ela agora está voltando ao esporte e, como sugere seu post nas redes sociais, ela parece estar fazendo isso da maneira mais difícil, enquanto tenta aperfeiçoar seu swing com a mão esquerda mais fraca.

Parece que os fãs não estavam tão focados em seu swing, mas sim em sua roupa ‘reveladora’. O jornalista estava vestindo calças de bolinhas e um top justo decotado, que revelavam talvez mais do que ela pretendia.

Os usuários da plataforma foram rápidos em apontar ‘mau funcionamento do guarda-roupa’ e alguns até compartilharam uma piada aqui às custas. “Você vai arrancar o olho de alguém com essas coisas!!!” disse um usuário. “Deve estar mais frio do que parece lá!” disse outro.

Apesar de alguns comentários grosseiros, a maioria dos comentários fez referência à sua figura incrível e swing impressionante.