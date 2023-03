Holly Sonders aquece a mídia social com postagens atrevidas, procurando ser a nova Paige Spiranac?

Tele sucesso que Paige Spiranac tem tido como influencer número um do golfe, motiva-a a ter agora mais competição do que nunca, surgindo novas figuras que, como ela, se destacam pelo físico e pelo conhecimento da modalidade, que demonstram nas suas constantes publicações nas redes sociais.

Paige é de longe a mais famosa e seguida de um grupo de influenciadores que vem fazendo barulho nos últimos meses. Entre os concorrentes da Spiranac estão Claire Hogle, Hailey Rae Ostrom e Waiyi Chanao qual se soma o atual parceiro do lendário boxeador Oscar de la hoya, Holly Sonders.

Holly recentemente carregou um breve vídeo em sua conta do Twitter que, na época, teve mais de 350 mil visualizações. Nele, Sonders mostra, sem dizer uma palavra, como fazer um swing para quem é canhoto. Os comentários não demoraram a chegar de seus seguidores, vários dos quais reclamaram que o vídeo aparece como se fosse para destros.

Holly teve que esclarecer que o vídeo está invertido, mas que ela o filmou fazendo um swing invertido. No entanto, Sonders continua a fazer manchetes.

De onde veio Holly Sonders?

Durante vários anos foi jogadora de golfe profissional, participando em vários torneios até que uma lesão no joelho a obrigou a retirar-se. Ela também é jornalista esportiva e trabalhou para RAPOSA muitos anos, por isso ela também costuma postar em suas redes sociais sobre outros esportes, embora golfe e boxe sejam seus principais.

O nome verdadeiro dela é Holly Niederkohela tem 36 anos, nascida em 3 de março de 1987, em Marysville, Ohio, e tem mais de 685 mil seguidores no Instagram. Embora ainda sejam poucos em comparação com paige(que tem 3,7 milhões), aos poucos ela se tornou mais uma queridinha dos torcedores, que além de curtir seu físico espetacular, também encontra aulas para melhorar seu jogo no gramado.