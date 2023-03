Holly Sonders confirma que a liga de topless ‘Xposed Sports’ terá ‘as mulheres mais bonitas que você já viu’

Excitement para o ‘Xposed Sports’ está se construindo novamente, com a liga organizada por Holly Sonders planejando lançar no início do verão de 2023.

O ex-jogador de golfe e influenciador, que atualmente está namorando Oscar de la hoyarealizou uma sessão de perguntas e respostas no Instagram para discutir a liga, que contará com atletas femininas de topless em uma ampla gama de esportes.

O trailer de Holly Sonders’ X-rated sports League, Xposed sports

“Tenho a primeira competição quase preenchida… com algumas das mulheres mais bonitas que você já viu”, escreveu ela em seu Instagram Stories.

“Estarei acompanhando todas as operações para garantir que o conteúdo seja da mais alta qualidade possível e que as meninas estejam seguras, se divertindo e se divertindo.

“Esta liga pertence a mulheres e será comandada por mulheres. As feministas deveriam elogiar isso porque está criando oportunidades para as mulheres.”

Ela também revelou que fio dental “será o uniforme provável” e que a plataforma para assistir a esta liga será anunciada em abril.

Também será em abril que as filmagens começarão, antes que o primeiro conteúdo seja lançado em maio ou junho.

Quais esportes estão na liga ‘Xposed Sports’?

Foi em 2021 quando Holly Sonders criou uma conta no Instagram para a liga ‘Xposed Sports’, mas não ficou claro a princípio qual esporte cobriria.

“A Golden Girl Lingerie Sparring League vai quebrar todos os recordes de PPV”, afirmou ela quando o burburinho em torno desta liga começou.

“Eu disse a você que estava começando minha própria liga de esportes de topless e está chegando.”

Agora, graças às perguntas e respostas do Instagram, sabemos quais esportes serão abordados na liga ‘Xposed Sports’.

Ele contará com: tênis, boliche, golfe, bilhar, luta livre, boxe, atletismo, natação, basquete, videogames e até mesmo esquiar.

A maioria dos eventos ‘Xposed Sports’ será realizada em Las Vegas, mas especial está aberto a receber atividades em outras cidades também.