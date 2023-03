Holly Sonders, Veronika Rajek, Paige Spiranac ou Olivia Dunne: quem é a influenciadora mais sexy do Instagram?

Holly Sonders, Veronika Rajek, Paige Spiranac e Olivia Dunne são quatro dos maiores influenciadores no momento nas mídias sociais. Sua aparência deslumbrante, figuras incríveis e bom humor fizeram com que eles se tornassem alguns dos nomes mais procurados do mercado. Eles foram verdadeiramente as sensações da mídia social em 2022 e seu sucesso continuou em 2023. Lembre-se de que eles têm quase 15 milhões de seguidores no Instagram entre os quatro.

Todos os quatro são únicos à sua maneira, mas a questão é: quem é a verdadeira rainha da mídia social? Agora é hora de encerrar o debate e votar no seu favorito. Apenas para lembrá-lo, aqui está uma recapitulação dos quatro candidatos:

1. Holly Sonders:

Holly tem o menor número de seguidores nas redes sociais das quatro celebridades, mas ela pode muito bem ser a mais ousada de todas. Assim como Paige, Sonders gosta de uma partida de golfe, ou duas. Uma tacada de golfe com a mão esquerda e um mau funcionamento “acidental” do guarda-roupa em um vídeo recente surpreenderam os fãs e os deixaram querendo mais. E mais eles terão. Sonders anunciou que está lançando a Xposed Sports, a ‘liga esportiva mais badalada do mundo’. Os fãs podem esperar ‘jogos de topless’ e sessões esportivas suadas.

O trailer de Holly Sonders’ X-rated sports League, Xposed sports

2. Veronika Rajek:



Veronika tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e foi coroada Miss Eslováquia em 2016… e não é difícil perceber porquê. Rajek deixou os fãs boquiabertos quando ela confirmou oficialmente que seu corpo era 100% natural. Ao fazer isso, ela silenciou todos os que duvidavam que ela tinha anteriormente. Com 1,70 m de altura, cabelos loiros, olhos verdes e uma figura de cair o queixo, ela é o modelo perfeito. Perfeito.

Veronika Rajek mostra corpo deslumbrante em biquíni vermelho sexy

3. Paige Spiranac



Não nos importamos com o que dizem, Paige é a garota do golfe original. O surgimento da ‘garota do golfe do Instagram’ se deve à enorme influência que Paige teve nas mídias sociais. Suas habilidades esportivas talentosas, juntamente com sua aparência e figura deslumbrantes, são um coquetel perigoso, como mostram seus quase quatro milhões de seguidores no Instagram. Ela é uma verdadeira bomba loira.

Paige Spiranac mostra suas habilidades loucas no rugby

4. Olivia Dunne

Apesar de ter apenas 20 anos, ‘Livi’ já vale US$ 3 milhões. Ela recebeu todos os tipos de patrocínios depois de se tornar um dos maiores nomes do TikTok. Sua USP são suas habilidades de ginástica – ela atualmente compete pela LSU no nível universitário. Suas incríveis conquistas atléticas, aparência esportiva e lindo sorriso a tornaram um dos maiores nomes do TikTok. Ela tem quase 8 milhões de seguidores na plataforma de vídeo e 3,7 milhões no Instagram.

O ousado pedido de Dia dos Namorados de Olivia Dunne

Vamos resolver este debate. É hora de votar. Quem é o seu favorito?