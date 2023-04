Homem culpa Gwyneth Paltrow por três ‘experiências de quase morte’ após acidente de esqui

Tsétimo dia do julgamento entre Terry Sanderson e Gwyneth Paltrow terminou na quarta-feira com uma revelação chocante.

Sandersonque acusa paltrow de ter lhe causado um acidente de esqui em 2016, culpou a famosa atriz por três supostas “experiências de quase morte” após a colisão.

Como explicou o homem de 76 anos, o incidente na encosta do Deer Valley Resort, em Utah, o levou a tomar várias decisões “médicas” inadequadas. Especificamente, referiu-se a três situações que, a seu ver, ocorreram devido à sua condição.

As três supostas experiências de quase morte

Sanderson afirmou que em uma ocasião sofreu um desmaio que durou muito tempo, sendo o segundo momento quando cortou a perna danificando a artéria femoral ao cortar uma caixa de papelão e o último sendo uma overdose acidental de oxicodona.

O atrizA defesa mostrou diversas imagens retiradas das redes sociais de Sanderson, nas quais ele foi visto acompanhado de familiares durante algumas viagens após o acidente.

“[Traveling] fazia parte do tratamento de cura que me foi recomendado por vários neurologistas e terapeutas cognitivos, eles me aconselharam a voltar à rotina”, disse Sanderson.

“eu não poderia fazer isso sozinho.”

Ele também insistiu no fato de que, durante essas viagens, foi obrigado a provar em inúmeras ocasiões que não tinha nenhum problema mental.

Mais uma vez, ele culpou paltrow por causar o acidente de esqui em 2016, depoimento já desmentido na última sexta-feira pela atriz, que defendeu sua inocência e, em vez disso, acusou Sanderson de ser aquele que a atingiu nas costas durante o incidente.