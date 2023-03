Homens armados atiram em loja da família de Lionel Messi e ameaçam lenda do futebol

Uma mercearia de propriedade de Lionel Messi Os sogros foram baleados por dois homens que dispararam pelo menos uma dúzia de tiros contra a loja na Argentina, antes de enviar uma ameaça sinistra à lenda do futebol … “Messi, estamos esperando por você.”

O supermercado Unico está localizado em Rosario, Argentina – cerca de 200 milhas da capital, Buenos Aires – e é de propriedade da mãe e do pai da esposa de Lionel, Antonella Roccuzzo. Um dia normal de compras de mantimentos foi interrompido na quinta-feira, quando dois assaltantes pararam em frente à loja em uma motocicleta em plena luz do dia, com um dos homens pulando da bicicleta e abrindo fogo, segundo testemunhas.